Зеленин Пётр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗеленин Пётр Петрович

Зеленин Пётр Петрович

avatar

Место рождения

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1849

Дата смерти

После 1887

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Зеленин Пётр Семёнович

Мать: Зеленина Агафея Митрофановна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
25.04.1866 ст.

Жена: Зеленина Мария Ивановна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
МК 1865-1866 Камешницкое (свадьба) жених 18 лет из займ. Якова Коновалова невеста 19 лет из поч. подле речку Дощеру крест. Ивана Коновалова дочь. поруч. по женеху крест. займ. Якова Коновалова Тимофей... Показать все
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Хорошавина Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Зеленина Мария Ивановна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Тюкалова Параскева Петровна

Мать ребёнка: Зеленина Мария Ивановна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Жолобова Наталия Петровна

Мать ребёнка: Зеленина Мария Ивановна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.11.1884

Сын: Зеленин Филип Петрович

Мать ребёнка: Зеленина Мария Ивановна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.07.1887

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Зеленина Мария Ивановна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленин Иван Петрович

Мать ребёнка: Зеленина Мария Ивановна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1887
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close