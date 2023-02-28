Зеленин Пётр Петрович
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиПосле 1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Бракосочетание
25.04.1866 ст.
Жена: Зеленина Мария Ивановна
МК 1865-1866 Камешницкое (свадьба) жених 18 лет из займ. Якова Коновалова невеста 19 лет из поч. подле речку Дощеру крест. Ивана Коновалова дочь. поруч. по женеху крест. займ. Якова Коновалова Тимофей... Показать все
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Хорошавина Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Зеленина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Тюкалова Параскева Петровна
Мать ребёнка: Зеленина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Жолобова Наталия Петровна
Мать ребёнка: Зеленина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
18.11.1884
Мать ребёнка: Зеленина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
24.07.1887
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Зеленина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зеленина Мария Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1887