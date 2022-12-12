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Зеленин Филип Петрович

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Место рождения

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

18.11.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1884

Отец: Зеленин Пётр Петрович

Мать: Зеленина Мария Ивановна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
12.01.1904

Жена: Зеленина Анастасия Прокопьева

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.10.1916

Сын: Зеленин Дмитрий Филиппович

Мать ребёнка: Зеленина Анастасия Прокопьева

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.10.1916

Сын: Зеленин Александр Филиппович

Мать ребёнка: Зеленина Анастасия Прокопьева

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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