Зеленин Филип Петрович
Место рождения
Дата рождения18.11.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1884
Отец: Зеленин Пётр Петрович
Мать: Зеленина Мария Ивановна
Бракосочетание
12.01.1904
Рождение ребёнка
22.10.1916
Сын: Зеленин Дмитрий Филиппович
Мать ребёнка: Зеленина Анастасия Прокопьева
Рождение ребёнка
22.10.1916
Сын: Зеленин Александр Филиппович
Мать ребёнка: Зеленина Анастасия Прокопьева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно