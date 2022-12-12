Зеленина (Коновалова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленина (Коновалова) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

12.04.1915

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Коновалов Иван Антонович

Мать: Коновалова Александра Назарова

Бракосочетание
25.04.1866 ст.

Муж: Зеленин Пётр Петрович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
МК 1865-1866 Камешницкое (свадьба) жених 18 лет из займ. Якова Коновалова невеста 19 лет из поч. подле речку Дощеру крест. Ивана Коновалова дочь. поруч. по женеху крест. займ. Якова Коновалова Тимофей... Показать все
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Хорошавина Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Зеленин Пётр Петрович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Тюкалова Параскева Петровна

Отец ребёнка: Зеленин Пётр Петрович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Жолобова Наталия Петровна

Отец ребёнка: Зеленин Пётр Петрович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.11.1884

Сын: Зеленин Филип Петрович

Отец ребёнка: Зеленин Пётр Петрович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.07.1887

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Зеленин Пётр Петрович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зеленин Иван Петрович

Отец ребёнка: Зеленин Пётр Петрович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
12.04.1915
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
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