Зеленина (Коновалова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смерти12.04.1915
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Бракосочетание
25.04.1866 ст.
МК 1865-1866 Камешницкое (свадьба) жених 18 лет из займ. Якова Коновалова невеста 19 лет из поч. подле речку Дощеру крест. Ивана Коновалова дочь. поруч. по женеху крест. займ. Якова Коновалова Тимофей... Показать все
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Хорошавина Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Зеленин Пётр Петрович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Тюкалова Параскева Петровна
Отец ребёнка: Зеленин Пётр Петрович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Жолобова Наталия Петровна
Отец ребёнка: Зеленин Пётр Петрович
Рождение ребёнка
18.11.1884
Отец ребёнка: Зеленин Пётр Петрович
Рождение ребёнка
24.07.1887
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Зеленин Пётр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зеленин Пётр Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.04.1915