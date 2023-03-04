Коновалова Александра Назарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоновалова Александра Назарова

Коновалова Александра Назарова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Зеленина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Коновалов Иван Антонович

Рождение ребёнка
10.06.1850 ст.

Дочь: Агрипина Ивановна

Отец ребёнка: Коновалов Иван Антонович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Иван Антонович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close