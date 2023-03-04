Коновалова Александра Назарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Зеленина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Коновалов Иван Антонович
Рождение ребёнка
10.06.1850 ст.
Дочь: Агрипина Ивановна
Отец ребёнка: Коновалов Иван Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858