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Коновалов Иван Антонович

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Место рождения

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1813

Дата смерти

24.09.1886

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Коновалов Антон Андреевич

Мать: Коновалова Васса Денисова

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Зеленина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Коновалова Александра Назарова

Рождение ребёнка
10.06.1850 ст.

Дочь: Агрипина Ивановна

Мать ребёнка: Коновалова Александра Назарова

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Александра Назарова

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
24.09.1886
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
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