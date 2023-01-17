Коновалов Иван Антонович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смерти24.09.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Зеленина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Коновалова Александра Назарова
Рождение ребёнка
10.06.1850 ст.
Дочь: Агрипина Ивановна
Мать ребёнка: Коновалова Александра Назарова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.09.1886