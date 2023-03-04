Коновалова (Втюрина) Васса Денисова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти03.04.1854
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Коновалов Терентий Антонович
Отец ребёнка: Коновалов Антон Андреевич
Рождение ребёнка
1810
Сын: Коновалов Терентий Антонович
Отец ребёнка: Коновалов Антон Андреевич
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Коновалов Антон Андреевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Степанида Антоновна
Отец ребёнка: Коновалов Антон Андреевич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Наталия Антоновна
Отец ребёнка: Коновалов Антон Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.04.1854