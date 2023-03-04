Коновалова (Втюрина) Васса Денисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Втюрина) Васса Денисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

03.04.1854

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Коновалов Терентий Антонович

Отец ребёнка: Коновалов Антон Андреевич

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1810

Сын: Коновалов Терентий Антонович

Отец ребёнка: Коновалов Антон Андреевич

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1813

Сын: Коновалов Иван Антонович

Отец ребёнка: Коновалов Антон Андреевич

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Степанида Антоновна

Отец ребёнка: Коновалов Антон Андреевич

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Наталия Антоновна

Отец ребёнка: Коновалов Антон Андреевич

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Антон Андреевич

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
03.04.1854
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
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