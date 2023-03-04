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Коновалов Антон Андреевич

Место рождения

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

01.12.1783 ст.

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1783 ст.

Отец: Коновалов Андрей Васильевич

Мать: Коновалова Параскева Васильевна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
1783г. (ДР) МК Камещницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1013
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова (Втюрина) Васса Денисова

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1807

Сын: Коновалов Терентий Антонович

Мать ребёнка: Коновалова (Втюрина) Васса Денисова

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1810

Сын: Коновалов Терентий Антонович

Мать ребёнка: Коновалова (Втюрина) Васса Денисова

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1813

Сын: Коновалов Иван Антонович

Мать ребёнка: Коновалова (Втюрина) Васса Денисова

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Коновалова) Степанида Антоновна

Мать ребёнка: Коновалова (Втюрина) Васса Денисова

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Коновалова) Наталия Антоновна

Мать ребёнка: Коновалова (Втюрина) Васса Денисова

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
1825
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния

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