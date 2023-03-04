Коновалов Антон Андреевич
Место рождения
Дата рождения01.12.1783 ст.
Дата смерти1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1783 ст.
1783г. (ДР) МК Камещницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1013
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1807
Сын: Коновалов Терентий Антонович
Мать ребёнка: Коновалова (Втюрина) Васса Денисова
Рождение ребёнка
1810
Сын: Коновалов Терентий Антонович
Мать ребёнка: Коновалова (Втюрина) Васса Денисова
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Коновалова (Втюрина) Васса Денисова
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Коновалова) Степанида Антоновна
Мать ребёнка: Коновалова (Втюрина) Васса Денисова
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Коновалова) Наталия Антоновна
Мать ребёнка: Коновалова (Втюрина) Васса Денисова
Смерть
1825