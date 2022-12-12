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Коновалов Андрей Васильевич

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Место рождения

Удаловщина, город Киров, Кировская область

Дата рождения

30.11.1758 ст.

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1758 ст.

Отец: Коновалов Василий Евдокимович

Мать: Коновалова Катерина Дмитриевна

Удаловщина, город Киров, Кировская область
1758г. (ДР) МК Быстрицкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 13
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Коновалова Параскева Васильевна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.12.1783 ст.

Сын: Коновалов Антон Андреевич

Мать ребёнка: Коновалова Параскева Васильевна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
1783г. (ДР) МК Камещницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1013
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Агафия Андреевна

Мать ребёнка: Коновалова Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Норина Матрона Андреевна

Мать ребёнка: Коновалова Параскева Васильевна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1792

Сын: Коновалов Артём Андреевич

Мать ребёнка: Коновалова Параскева Васильевна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Параскева Васильевна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
1814
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
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