Коновалов Андрей Васильевич
Место рождения
Дата рождения30.11.1758 ст.
Дата смерти1814
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1758 ст.
1758г. (ДР) МК Быстрицкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 13
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Коновалова Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
01.12.1783 ст.
Сын: Коновалов Антон Андреевич
Мать ребёнка: Коновалова Параскева Васильевна
1783г. (ДР) МК Камещницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1013
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Агафия Андреевна
Мать ребёнка: Коновалова Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Норина Матрона Андреевна
Мать ребёнка: Коновалова Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Коновалов Артём Андреевич
Мать ребёнка: Коновалова Параскева Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1814