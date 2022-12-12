Коновалов Василий Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1739
Дата смерти1805
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Коновалов Евдоким Максимович
Мать: не указана
Вятская округа, Быстрицкая волость
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Маремьяна Васильевна
Мать ребёнка: Коновалова Катерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
30.11.1758 ст.
Сын: Коновалов Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Коновалова Катерина Дмитриевна
1758г. (ДР) МК Быстрицкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 13
Рождение ребёнка
1761
Сын: Коновалов Липат Васильевич
Мать ребёнка: Коновалова Катерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Коновалов Сидор Васильевич
Мать ребёнка: Коновалова Катерина Дмитриевна
Место жительства
1764
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Кокорина Мариана Васильевна
Мать ребёнка: Коновалова Катерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
22.04.1774 ст.
Сын: Коновалов Фёдор Васильевич
Мать ребёнка: Коновалова Катерина Дмитриевна
1774г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 27
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Агрипина Васильевна
Мать ребёнка: Коновалова Катерина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1805