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Коновалов Василий Евдокимович

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Место рождения

Удаловщина, город Киров, Кировская область

Дата рождения

1739

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Коновалов Евдоким Максимович

Мать: не указана

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Вятская округа, Быстрицкая волость
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Маремьяна Васильевна

Мать ребёнка: Коновалова Катерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
30.11.1758 ст.

Сын: Коновалов Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Коновалова Катерина Дмитриевна

Удаловщина, город Киров, Кировская область
1758г. (ДР) МК Быстрицкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 13
Рождение ребёнка
1761

Сын: Коновалов Липат Васильевич

Мать ребёнка: Коновалова Катерина Дмитриевна

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Коновалов Сидор Васильевич

Мать ребёнка: Коновалова Катерина Дмитриевна

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Место жительства
1764
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Кокорина Мариана Васильевна

Мать ребёнка: Коновалова Катерина Дмитриевна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.04.1774 ст.

Сын: Коновалов Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Коновалова Катерина Дмитриевна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
1774г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 27
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Агрипина Васильевна

Мать ребёнка: Коновалова Катерина Дмитриевна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Катерина Дмитриевна

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
1805
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
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