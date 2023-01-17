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Коновалов Фёдор Васильевич

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Место рождения

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

22.04.1774 ст.

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1774 ст.

Отец: Коновалов Василий Евдокимович

Мать: Коновалова Катерина Дмитриевна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
1774г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 27
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Ирина Фёдоровна

Мать ребёнка: Коновалова Варвара Трофимова

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1795

Сын: Коновалов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Коновалова Варвара Трофимова

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Ирина Фёдоровна

Мать ребёнка: Коновалова Акилина Иванова

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Акилина Фёдоровна

Мать ребёнка: Коновалова Акилина Иванова

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1804

Сын: Коновалов Зиновий Фёдорович

Мать ребёнка: Коновалова Акилина Иванова

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1806

Сын: Коновалов Осип Фёдорович

Мать ребёнка: Коновалова Акилина Иванова

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Акилина Иванова

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Варвара Трофимова

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
1813
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
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