Коновалов Фёдор Васильевич
Место рождения
Дата рождения22.04.1774 ст.
Дата смерти1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1774 ст.
1774г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 27
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Ирина Фёдоровна
Мать ребёнка: Коновалова Варвара Трофимова
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Коновалова Варвара Трофимова
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Ирина Фёдоровна
Мать ребёнка: Коновалова Акилина Иванова
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Акилина Фёдоровна
Мать ребёнка: Коновалова Акилина Иванова
Рождение ребёнка
1804
Сын: Коновалов Зиновий Фёдорович
Мать ребёнка: Коновалова Акилина Иванова
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Коновалова Акилина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1813