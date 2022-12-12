Коновалова (?) Варвара Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (?) Варвара Трофимова

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Место рождения

д. Шишмаковская

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Шишмаковская
Истобенский тяговый стан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Ирина Фёдоровна

Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Васильевич

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1795

Сын: Коновалов Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Васильевич

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Фёдор Васильевич

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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