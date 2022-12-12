Коновалова (?) Варвара Трофимова
Место рожденияд. Шишмаковская
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Шишмаковская
Истобенский тяговый стан
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Ирина Фёдоровна
Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно