Коновалов Иван Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Коновалова Татьяна Акимовна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Коновалов Михаил Иванович
Мать ребёнка: Коновалова Татьяна Акимовна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Коновалов Нестер Иванович
Мать ребёнка: Коновалова Татьяна Акимовна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Коновалов Евстаф Иванович
Мать ребёнка: Коновалова Татьяна Акимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1831