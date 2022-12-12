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Коновалов Иван Фёдорович

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Место рождения

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1795

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Коновалов Фёдор Васильевич

Мать: Коновалова Варвара Трофимова

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Коновалова Татьяна Акимовна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1819

Сын: Коновалов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Коновалова Татьяна Акимовна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1828

Сын: Коновалов Нестер Иванович

Мать ребёнка: Коновалова Татьяна Акимовна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1830

Сын: Коновалов Евстаф Иванович

Мать ребёнка: Коновалова Татьяна Акимовна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Татьяна Акимовна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
1831
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
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