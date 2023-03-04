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Коновалова Акилина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

После 1805

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Фёдор Васильевич

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Коновалова) Ирина Фёдоровна

Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Васильевич

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Коновалова) Акилина Фёдоровна

Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Васильевич

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1804

Сын: Коновалов Зиновий Фёдорович

Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Васильевич

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1806

Сын: Коновалов Осип Фёдорович

Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Васильевич

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1805

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