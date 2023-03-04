Коновалова Акилина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиПосле 1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Коновалова) Ирина Фёдоровна
Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Коновалова) Акилина Фёдоровна
Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
1804
Сын: Коновалов Зиновий Фёдорович
Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Коновалов Фёдор Васильевич
Смерть
После 1805