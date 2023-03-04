Коновалова (Кокорина) Катерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Кокорина) Катерина Дмитриевна

Место рождения

д. Кокоринская

Дата рождения

1737

Дата смерти

После 1805

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимеревская вотчина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Василий Евдокимович

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1757

Дочь: (Коновалова) Маремьяна Васильевна

Отец ребёнка: Коновалов Василий Евдокимович

Рождение ребёнка
30.11.1758 ст.

Сын: Коновалов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Коновалов Василий Евдокимович

Удаловщина, город Киров, Кировская область
1758г. (ДР) МК Быстрицкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 13
Рождение ребёнка
1761

Сын: Коновалов Липат Васильевич

Отец ребёнка: Коновалов Василий Евдокимович

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Коновалов Сидор Васильевич

Отец ребёнка: Коновалов Василий Евдокимович

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Кокорина (Коновалова) Мариана Васильевна

Отец ребёнка: Коновалов Василий Евдокимович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.04.1774 ст.

Сын: Коновалов Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Коновалов Василий Евдокимович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
1774г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 27
Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Коновалова) Агрипина Васильевна

Отец ребёнка: Коновалов Василий Евдокимович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1805

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