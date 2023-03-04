Коновалова (Кокорина) Катерина Дмитриевна
Место рожденияд. Кокоринская
Дата рождения1737
Дата смертиПосле 1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Тимеревская вотчина
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Коновалова) Маремьяна Васильевна
Отец ребёнка: Коновалов Василий Евдокимович
Рождение ребёнка
30.11.1758 ст.
Сын: Коновалов Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Коновалов Василий Евдокимович
1758г. (ДР) МК Быстрицкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 13
Рождение ребёнка
1761
Сын: Коновалов Липат Васильевич
Отец ребёнка: Коновалов Василий Евдокимович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Коновалов Сидор Васильевич
Отец ребёнка: Коновалов Василий Евдокимович
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Кокорина (Коновалова) Мариана Васильевна
Отец ребёнка: Коновалов Василий Евдокимович
Рождение ребёнка
22.04.1774 ст.
Сын: Коновалов Фёдор Васильевич
Отец ребёнка: Коновалов Василий Евдокимович
1774г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 27
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Коновалова) Агрипина Васильевна
Отец ребёнка: Коновалов Василий Евдокимович
Смерть
После 1805