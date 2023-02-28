Коновалов Евдоким Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалов Евдоким Максимович

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Место рождения

Удаловщина, город Киров, Кировская область

Дата рождения

1715

Дата смерти

1747

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Коновалов Максим Юрьевич

Мать: Коновалова Овдотья Иванова

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Коновалов Иван Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Коновалов Василий Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Вятская округа, Быстрицкая волость
Рождение ребёнка
1740

Сын: Коновалов Алексей Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Удаловщина, город Киров, Кировская область
Смерть
1747
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