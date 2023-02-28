Коновалов Евдоким Максимович
Место рождения
Дата рождения1715
Дата смерти1747
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Рождение ребёнка
1736
Сын: Коновалов Иван Евдокимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1739
Сын: Коновалов Василий Евдокимович
Мать ребёнка: не указана
Вятская округа, Быстрицкая волость
Рождение ребёнка
1740
Сын: Коновалов Алексей Евдокимович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1747