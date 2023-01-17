Коновалов Алексей Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смерти1804
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Коновалов Евдоким Максимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Коновалов Борис Алексеевич
Мать ребёнка: Коновалова Агафия Никифоровна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Коновалов Степан Алексеевич
Мать ребёнка: Коновалова Агафия Никифоровна
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Хорошавина Акилина Алексеевна
Мать ребёнка: Коновалова Агафия Никифоровна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Параскева Алексеевна
Мать ребёнка: Коновалова Агафия Никифоровна
Рождение ребёнка
1763
Сын: Коновалов Мартын Алексеевич
Мать ребёнка: Коновалова Агафия Никифоровна
Рождение ребёнка
01.03.1764 ст.
Дочь: Хорошавина Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Коновалова Агафия Никифоровна
1764г. (ДР) МК Быстрицкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 19
Место жительства
1764
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1804