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Коновалов Алексей Евдокимович

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Место рождения

Удаловщина, город Киров, Кировская область

Дата рождения

1740

Дата смерти

1804

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Коновалов Евдоким Максимович

Мать: не указана

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Коновалов Борис Алексеевич

Мать ребёнка: Коновалова Агафия Никифоровна

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Коновалов Степан Алексеевич

Мать ребёнка: Коновалова Агафия Никифоровна

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Хорошавина Акилина Алексеевна

Мать ребёнка: Коновалова Агафия Никифоровна

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Параскева Алексеевна

Мать ребёнка: Коновалова Агафия Никифоровна

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Коновалов Мартын Алексеевич

Мать ребёнка: Коновалова Агафия Никифоровна

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
01.03.1764 ст.

Дочь: Хорошавина Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Коновалова Агафия Никифоровна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
1764г. (ДР) МК Быстрицкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 19
Место жительства
1764
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Агафия Никифоровна

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
1804
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
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