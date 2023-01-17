Коновалов Степан Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиПосле 1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Мамаева Елена Степановна
Мать ребёнка: Коновалова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
12.03.1774 ст.
Сын: Коновалов Венедикт Степанович
Мать ребёнка: Коновалова Анна Ивановна
Место жительства
30.07.1834
Малмыжский уезд, Салтыковская волость
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коновалова Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1827