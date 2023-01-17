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Коновалов Степан Алексеевич

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Место рождения

Удаловщина, город Киров, Кировская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

После 1827

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Коновалов Алексей Евдокимович

Мать: Коновалова Агафия Никифоровна

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Мамаева Елена Степановна

Мать ребёнка: Коновалова Анна Ивановна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.03.1774 ст.

Сын: Коновалов Венедикт Степанович

Мать ребёнка: Коновалова Анна Ивановна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
30.07.1834
Малмыжский уезд, Салтыковская волость
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Анна Ивановна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1827
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