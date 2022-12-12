Коновалова (Кочкина) Агафия Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смерти1794
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Никифор
Мать: не указана
Вятская округа, Берёзовский оброчный стан
Рождение ребёнка
1753
Сын: Коновалов Борис Алексеевич
Отец ребёнка: Коновалов Алексей Евдокимович
Рождение ребёнка
1755
Сын: Коновалов Степан Алексеевич
Отец ребёнка: Коновалов Алексей Евдокимович
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Хорошавина Акилина Алексеевна
Отец ребёнка: Коновалов Алексей Евдокимович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Коновалов Алексей Евдокимович
Рождение ребёнка
1763
Сын: Коновалов Мартын Алексеевич
Отец ребёнка: Коновалов Алексей Евдокимович
Рождение ребёнка
01.03.1764 ст.
Дочь: Хорошавина Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Коновалов Алексей Евдокимович
1764г. (ДР) МК Быстрицкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 19
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1794