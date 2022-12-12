Коновалова (Кочкина) Агафия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Кочкина) Агафия Никифоровна

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Место рождения

Пасегово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

1794

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Никифор

Мать: не указана

Пасегово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Вятская округа, Берёзовский оброчный стан
Рождение ребёнка
1753

Сын: Коновалов Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Коновалов Алексей Евдокимович

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Коновалов Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Коновалов Алексей Евдокимович

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Хорошавина Акилина Алексеевна

Отец ребёнка: Коновалов Алексей Евдокимович

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Коновалов Алексей Евдокимович

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Коновалов Мартын Алексеевич

Отец ребёнка: Коновалов Алексей Евдокимович

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
01.03.1764 ст.

Дочь: Хорошавина Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Коновалов Алексей Евдокимович

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
1764г. (ДР) МК Быстрицкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 19
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Алексей Евдокимович

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
1794
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
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