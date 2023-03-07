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Коновалов Мартын Алексеевич

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Место рождения

Удаловщина, город Киров, Кировская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Коновалов Алексей Евдокимович

Мать: Коновалова Агафия Никифоровна

Удаловщина, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
05.02.1783 ст.

Жена: Коновалова Акилина Семёновна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
1783г. (свадьба) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1013 невеста тогоже прихода займища Лузянского отец Семен Бусоргин оба первым браком
Рождение ребёнка
01.11.1788 ст.

Сын: Коновалов Павел Мартынович

Мать ребёнка: Коновалова Акилина Семёновна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
1787г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1022
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Марфа Мартыновна

Мать ребёнка: Коновалова Акилина Семёновна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1792

Сын: Коновалов Михаил Мартынович

Мать ребёнка: Коновалова Акилина Семёновна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1794

Сын: Коновалов Никита Мартынович

Мать ребёнка: Коновалова Акилина Семёновна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.09.1799

Сын: Коновалов Никита Мартынович

Мать ребёнка: Коновалова Акилина Семёновна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Катерина Мартыновна

Мать ребёнка: Коновалова Акилина Семёновна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
1832
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
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