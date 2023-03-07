Коновалов Мартын Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смерти1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Бракосочетание
05.02.1783 ст.
1783г. (свадьба) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1013 невеста тогоже прихода займища Лузянского отец Семен Бусоргин оба первым браком
Рождение ребёнка
01.11.1788 ст.
Сын: Коновалов Павел Мартынович
Мать ребёнка: Коновалова Акилина Семёновна
1787г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1022
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Марфа Мартыновна
Мать ребёнка: Коновалова Акилина Семёновна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Коновалов Михаил Мартынович
Мать ребёнка: Коновалова Акилина Семёновна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Коновалов Никита Мартынович
Мать ребёнка: Коновалова Акилина Семёновна
Рождение ребёнка
09.09.1799
Сын: Коновалов Никита Мартынович
Мать ребёнка: Коновалова Акилина Семёновна
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Катерина Мартыновна
Мать ребёнка: Коновалова Акилина Семёновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1832