Коновалова (Бусоргина) Акилина Семёновна
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Быстрицкая волость
Бракосочетание
05.02.1783 ст.
1783г. (свадьба) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1013 | невеста тогоже прихода займища Лузянского отец Семен Бусоргин оба первым браком
Рождение ребёнка
01.11.1788 ст.
Сын: Коновалов Павел Мартынович
Отец ребёнка: Коновалов Мартын Алексеевич
1787г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1022
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Марфа Мартыновна
Отец ребёнка: Коновалов Мартын Алексеевич
Рождение ребёнка
1792
Сын: Коновалов Михаил Мартынович
Отец ребёнка: Коновалов Мартын Алексеевич
Рождение ребёнка
1794
Сын: Коновалов Никита Мартынович
Отец ребёнка: Коновалов Мартын Алексеевич
Рождение ребёнка
09.09.1799
Сын: Коновалов Никита Мартынович
Отец ребёнка: Коновалов Мартын Алексеевич
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Катерина Мартыновна
Отец ребёнка: Коновалов Мартын Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816