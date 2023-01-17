Коновалова (Бусоргина) Акилина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоновалова (Бусоргина) Акилина Семёновна

Коновалова (Бусоргина) Акилина Семёновна

avatar

Место рождения

Лузяниных, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1760

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Бусоргин Семён Игнатьевич

Мать: Бусоргина Елена Никитина

Лузяниных, Орловский уезд, Вятская губерния
Быстрицкая волость
Бракосочетание
05.02.1783 ст.

Муж: Коновалов Мартын Алексеевич

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
1783г. (свадьба) МК Нолинск ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1013 | невеста тогоже прихода займища Лузянского отец Семен Бусоргин оба первым браком
Рождение ребёнка
01.11.1788 ст.

Сын: Коновалов Павел Мартынович

Отец ребёнка: Коновалов Мартын Алексеевич

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
1787г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1022
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Марфа Мартыновна

Отец ребёнка: Коновалов Мартын Алексеевич

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1792

Сын: Коновалов Михаил Мартынович

Отец ребёнка: Коновалов Мартын Алексеевич

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1794

Сын: Коновалов Никита Мартынович

Отец ребёнка: Коновалов Мартын Алексеевич

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.09.1799

Сын: Коновалов Никита Мартынович

Отец ребёнка: Коновалов Мартын Алексеевич

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Катерина Мартыновна

Отец ребёнка: Коновалов Мартын Алексеевич

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close