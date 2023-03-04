Бусоргина (Шишкина) Елена Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусоргина (Шишкина) Елена Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

После 1770

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Шишкин Никита Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бусоргин Семён Игнатьевич

Лузяниных, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Лузяниных, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Коновалова (Бусоргина) Акилина Семёновна

Отец ребёнка: Бусоргин Семён Игнатьевич

Лузяниных, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Быстрицкая волость
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Бусоргина Анна Семёновна

Отец ребёнка: Бусоргин Семён Игнатьевич

Лузяниных, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1766

Сын: Бусоргин Егор Семёнович

Отец ребёнка: Бусоргин Семён Игнатьевич

Лузяниных, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Бочкарёва (Бусоргина) Ирина Семёновна

Отец ребёнка: Бусоргин Семён Игнатьевич

Лузяниных, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Бусоргина) Устина Семёновна

Отец ребёнка: Бусоргин Семён Игнатьевич

Смерть
После 1770

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