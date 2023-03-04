Бусоргина (Шишкина) Елена Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиПосле 1770
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Шишкин Никита Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Коновалова (Бусоргина) Акилина Семёновна
Отец ребёнка: Бусоргин Семён Игнатьевич
Быстрицкая волость
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Бусоргина Анна Семёновна
Отец ребёнка: Бусоргин Семён Игнатьевич
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Бусоргин Семён Игнатьевич
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Бочкарёва (Бусоргина) Ирина Семёновна
Отец ребёнка: Бусоргин Семён Игнатьевич
Рождение ребёнка
1774
Дочь: (Бусоргина) Устина Семёновна
Отец ребёнка: Бусоргин Семён Игнатьевич
Смерть
После 1770