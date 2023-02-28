Хорошавина (Коновалова) Евдокия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения01.03.1764 ст.
Дата смертиПосле 1805
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1764 ст.
1764г. (ДР) МК Быстрицкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 19
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Хорошавин Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Хорошавин Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Ульяна Петровна
Отец ребёнка: Хорошавин Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Марфа Петровна
Отец ребёнка: Хорошавин Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Агафея Петровна
Отец ребёнка: Хорошавин Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Агрипина Петровна
Отец ребёнка: Хорошавин Пётр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1805