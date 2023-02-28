Хорошавина (Коновалова) Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (Коновалова) Евдокия Алексеевна

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Место рождения

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

01.03.1764 ст.

Дата смерти

После 1805

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1764 ст.

Отец: Коновалов Алексей Евдокимович

Мать: Коновалова Агафия Никифоровна

Возле речки Дащеры, Орловский уезд, Вятская губерния
1764г. (ДР) МК Быстрицкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 19
Рождение ребёнка
1783

Сын: Хорошавин Егор Петрович

Отец ребёнка: Хорошавин Пётр Алексеевич

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Хорошавин Пётр Алексеевич

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Ульяна Петровна

Отец ребёнка: Хорошавин Пётр Алексеевич

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Марфа Петровна

Отец ребёнка: Хорошавин Пётр Алексеевич

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Агафея Петровна

Отец ребёнка: Хорошавин Пётр Алексеевич

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Агрипина Петровна

Отец ребёнка: Хорошавин Пётр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Пётр Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1805
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