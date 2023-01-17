Хорошавин Пётр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Рождение ребёнка
1762
Сын: Хорошавин Василий Петрович
Мать ребёнка: Хорошавина Фёкла Макаравна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Жолобова Федосья Петровна
Мать ребёнка: Хорошавина Фёкла Макаравна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Федосья Петровна
Мать ребёнка: Хорошавина Фёкла Макаравна
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Ульяна Петровна
Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Марфа Петровна
Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Агафея Петровна
Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Агрипина Петровна
Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795