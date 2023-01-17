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Хорошавин Пётр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Хорошавин Алексей Абросимович

Мать: Хорошавина Анна Георгиева

Рождение ребёнка
1762

Сын: Хорошавин Василий Петрович

Мать ребёнка: Хорошавина Фёкла Макаравна

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Жолобова Федосья Петровна

Мать ребёнка: Хорошавина Фёкла Макаравна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Федосья Петровна

Мать ребёнка: Хорошавина Фёкла Макаравна

Рождение ребёнка
1783

Сын: Хорошавин Егор Петрович

Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Ульяна Петровна

Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Марфа Петровна

Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Агафея Петровна

Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Агрипина Петровна

Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Фёкла Макаравна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Евдокия Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795
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