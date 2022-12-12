Хорошавин Алексей Абросимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Хорошавин Абросим Зотович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Сын: Хорошавин Пётр Алексеевич
Мать ребёнка: Хорошавина Анна Георгиева
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Параскева Алексеевна
Мать ребёнка: Хорошавина Анна Георгиева
Рождение ребёнка
1750
Сын: Хорошавин Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Хорошавина Анна Георгиева
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: Хорошавина Анна Георгиева
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Хорошавина Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Хорошавина Анна Георгиева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1794