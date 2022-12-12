Хорошавин Алексей Абросимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавин Алексей Абросимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Хорошавин Абросим Зотович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Хорошавин Пётр Алексеевич

Мать ребёнка: Хорошавина Анна Георгиева

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Параскева Алексеевна

Мать ребёнка: Хорошавина Анна Георгиева

Рождение ребёнка
1750

Сын: Хорошавин Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Хорошавина Анна Георгиева

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Хорошавина Анна Георгиева

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Хорошавина Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Хорошавина Анна Георгиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Анна Георгиева

Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1794
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