Хорошавина (Вылегжанинова) Анна Георгиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Сын: Хорошавин Пётр Алексеевич
Отец ребёнка: Хорошавин Алексей Абросимович
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Хорошавин Алексей Абросимович
Рождение ребёнка
1750
Сын: Хорошавин Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Хорошавин Алексей Абросимович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Хорошавин Алексей Абросимович
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Хорошавина Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Хорошавин Алексей Абросимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1763