Хорошавина (Вылегжанинова) Анна Георгиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (Вылегжанинова) Анна Георгиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Хорошавин Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Хорошавин Алексей Абросимович

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Хорошавин Алексей Абросимович

Рождение ребёнка
1750

Сын: Хорошавин Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Хорошавин Алексей Абросимович

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Хорошавин Алексей Абросимович

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Хорошавина Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Хорошавин Алексей Абросимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Алексей Абросимович

Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1763
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