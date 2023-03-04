Хорошавина (Багаева) Фёкла Макаравна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорошавина (Багаева) Фёкла Макаравна

Хорошавина (Багаева) Фёкла Макаравна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

1782

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Хорошавин Василий Петрович

Отец ребёнка: Хорошавин Пётр Алексеевич

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Жолобова Федосья Петровна

Отец ребёнка: Хорошавин Пётр Алексеевич

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Федосья Петровна

Отец ребёнка: Хорошавин Пётр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Пётр Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1782
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close