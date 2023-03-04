Хорошавина (Багаева) Фёкла Макаравна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смерти1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Хорошавин Василий Петрович
Отец ребёнка: Хорошавин Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Жолобова Федосья Петровна
Отец ребёнка: Хорошавин Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Федосья Петровна
Отец ребёнка: Хорошавин Пётр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1782