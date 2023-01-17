Хорошавин Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиДо 1805
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Рождение ребёнка
1781
Сын: Хорошавин Никифор Васильевич
Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Исакова
Рождение ребёнка
1788
Сын: Хорошавин Иван Васильевич
Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Исакова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Исакова
Рождение ребёнка
1792
Сын: Хорошавин Кирил Васильевич
Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Исакова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1805