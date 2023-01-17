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Хорошавин Василий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

До 1805

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Хорошавин Пётр Алексеевич

Мать: Хорошавина Фёкла Макаравна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Хорошавин Никифор Васильевич

Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Исакова

Рождение ребёнка
1788

Сын: Хорошавин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Исакова

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Исакова

Рождение ребёнка
1792

Сын: Хорошавин Кирил Васильевич

Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Исакова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Евдокия Исакова

Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1805
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