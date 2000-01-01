Хорошавина (Хорошавина) Евдокия Исакова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Рождение ребёнка
1781
Сын: Хорошавин Никифор Васильевич
Отец ребёнка: Хорошавин Василий Петрович
Рождение ребёнка
1788
Сын: Хорошавин Иван Васильевич
Отец ребёнка: Хорошавин Василий Петрович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Хорошавин Василий Петрович
Рождение ребёнка
1792
Сын: Хорошавин Кирил Васильевич
Отец ребёнка: Хорошавин Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795