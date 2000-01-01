Хорошавина (Хорошавина) Евдокия Исакова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (Хорошавина) Евдокия Исакова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Хорошавин Исак Никитин

Мать: Хорошавина Феврания Иванова

Рождение ребёнка
1781

Сын: Хорошавин Никифор Васильевич

Отец ребёнка: Хорошавин Василий Петрович

Рождение ребёнка
1788

Сын: Хорошавин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Хорошавин Василий Петрович

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Хорошавин Василий Петрович

Рождение ребёнка
1792

Сын: Хорошавин Кирил Васильевич

Отец ребёнка: Хорошавин Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Василий Петрович

Смерть
После 1795
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