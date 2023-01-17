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Хорошавин Исак Никитин

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1723

Дата смерти

До 1779

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Хорошавин Никита Степанович

Мать: Хорошавина Екатерина Фролова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Васса Исаковна

Мать ребёнка: Хорошавина Феврания Иванова

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Агропена Исаковна

Мать ребёнка: Хорошавина Феврания Иванова

Рождение ребёнка
1746

Сын: Хорошавин Леонид Исакович

Мать ребёнка: Хорошавина Феврания Иванова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: София Исаковна

Мать ребёнка: Хорошавина Феврания Иванова

Рождение ребёнка
1754

Сын: Хорошавин Трофим Исакович

Мать ребёнка: Хорошавина Феврания Иванова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Хорошавина Евдокия Исакова

Мать ребёнка: Хорошавина Феврания Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Феврания Иванова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1779
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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