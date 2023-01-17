Хорошавин Исак Никитин
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиДо 1779
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Васса Исаковна
Мать ребёнка: Хорошавина Феврания Иванова
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Агропена Исаковна
Мать ребёнка: Хорошавина Феврания Иванова
Рождение ребёнка
1746
Сын: Хорошавин Леонид Исакович
Мать ребёнка: Хорошавина Феврания Иванова
Рождение ребёнка
1749
Дочь: София Исаковна
Мать ребёнка: Хорошавина Феврания Иванова
Рождение ребёнка
1754
Сын: Хорошавин Трофим Исакович
Мать ребёнка: Хорошавина Феврания Иванова
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Хорошавина Евдокия Исакова
Мать ребёнка: Хорошавина Феврания Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1779