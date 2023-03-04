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Хорошавин Трофим Исакович

Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1754

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Хорошавин Исак Никитин

Мать: Хорошавина (Втюрина) Феврания Иванова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
28.01.1770 ст.

Жена: Хорошавина (Токарева) Агафия Перфилова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1770г. (свадьба) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 24 муж поч. Хорошавинский жена Пасеговского прихода дер. ? отец Порфирий Токарев оба первым
Рождение ребёнка
1774

Сын: Хорошавин Степан Трофимович

Мать ребёнка: Хорошавина (Токарева) Агафия Перфилова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.02.1774 ст.

Сын: Хорошавин Семён Трофимович

Мать ребёнка: Хорошавина (Токарева) Агафия Перфилова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Хорошавина) Евдокия Трофимовна

Мать ребёнка: Хорошавина (Токарева) Агафия Перфилова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Хорошавина) Марина Трофимовна

Мать ребёнка: Хорошавина (Токарева) Агафия Перфилова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Хорошавин Ефим Трофимович

Мать ребёнка: Хорошавина (Токарева) Агафия Перфилова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Хорошавина) Амелия Трофимовна

Мать ребёнка: Хорошавина (Токарева) Агафия Перфилова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1837
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

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