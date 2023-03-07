Хорошавин Степан Трофимович
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смерти1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Рождение ребёнка
19.03.1799
Сын: Хорошавин Ларион Степанович
Мать ребёнка: Хорошавина Мария Матвеева
Рождение ребёнка
1800
Сын: Хорошавин Фёдор Степанович
Мать ребёнка: Хорошавина Мария Матвеева
Рождение ребёнка
1810
Сын: Хорошавин Иван Степанович
Мать ребёнка: Хорошавина Мария Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1811