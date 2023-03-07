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Хорошавин Степан Трофимович

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Хорошавин Трофим Исакович

Мать: Хорошавина Агафия Перфилова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
19.03.1799

Сын: Хорошавин Ларион Степанович

Мать ребёнка: Хорошавина Мария Матвеева

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Хорошавин Фёдор Степанович

Мать ребёнка: Хорошавина Мария Матвеева

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Хорошавин Иван Степанович

Мать ребёнка: Хорошавина Мария Матвеева

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Мария Матвеева

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1811
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