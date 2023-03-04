Хорошавина Мария Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.03.1799
Сын: Хорошавин Ларион Степанович
Отец ребёнка: Хорошавин Степан Трофимович
Рождение ребёнка
1800
Сын: Хорошавин Фёдор Степанович
Отец ребёнка: Хорошавин Степан Трофимович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Хорошавин Иван Степанович
Отец ребёнка: Хорошавин Степан Трофимович
Смерть
Неизвестно