Хорошавина Мария Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорошавина Мария Матвеева

Хорошавина Мария Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Степан Трофимович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
19.03.1799

Сын: Хорошавин Ларион Степанович

Отец ребёнка: Хорошавин Степан Трофимович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Хорошавин Фёдор Степанович

Отец ребёнка: Хорошавин Степан Трофимович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Хорошавин Иван Степанович

Отец ребёнка: Хорошавин Степан Трофимович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.