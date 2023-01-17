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Хорошавин Фёдор Степанович

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Хорошавин Степан Трофимович

Мать: Хорошавина Мария Матвеева

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Бадюкова Васса Фёдоровна

Мать ребёнка: Хорошавина Матрона Васильевна

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Ефрасинья Фёдоровна

Мать ребёнка: Хорошавина Матрона Васильевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Матрона Фёдоровна

Мать ребёнка: Хорошавина Матрона Васильевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Хорошавин Моисей Фёдорович

Мать ребёнка: Хорошавина Матрона Васильевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Хорошавин Филимон Фёдорович

Мать ребёнка: Хорошавина Матрона Васильевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Матрона Васильевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858
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