Хорошавин Фёдор Степанович
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Бадюкова Васса Фёдоровна
Мать ребёнка: Хорошавина Матрона Васильевна
Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Ефрасинья Фёдоровна
Мать ребёнка: Хорошавина Матрона Васильевна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Матрона Фёдоровна
Мать ребёнка: Хорошавина Матрона Васильевна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Хорошавин Моисей Фёдорович
Мать ребёнка: Хорошавина Матрона Васильевна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Хорошавин Филимон Фёдорович
Мать ребёнка: Хорошавина Матрона Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858