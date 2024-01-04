Хорошавин Моисей Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавин Моисей Фёдорович

Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

После 1864

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Хорошавин Фёдор Степанович

Мать: Хорошавина Матрона Васильевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
20.01.1858

Жена: Хорошавина Александра Георгиевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
19.09.1859

Сын: Хорошавин Евстаф Моисеевич

Мать ребёнка: Хорошавина Александра Георгиевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.09.1860

Дочь: Хорошавина Харитония Моисеевна

Мать ребёнка: Хорошавина Александра Георгиевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
01.05.1862

Дочь: Пелагея Моисеевна

Мать ребёнка: Хорошавина Александра Георгиевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
08.10.1864

Дочь: Коровина Афанасия Моисеевна

Мать ребёнка: Хорошавина Александра Георгиевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1864
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