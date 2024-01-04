Хорошавин Моисей Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиПосле 1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Бракосочетание
20.01.1858
Рождение ребёнка
19.09.1859
Сын: Хорошавин Евстаф Моисеевич
Мать ребёнка: Хорошавина Александра Георгиевна
Рождение ребёнка
22.09.1860
Дочь: Хорошавина Харитония Моисеевна
Мать ребёнка: Хорошавина Александра Георгиевна
Рождение ребёнка
01.05.1862
Дочь: Пелагея Моисеевна
Мать ребёнка: Хорошавина Александра Георгиевна
Рождение ребёнка
08.10.1864
Дочь: Коровина Афанасия Моисеевна
Мать ребёнка: Хорошавина Александра Георгиевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1864