Хорошавина (Синцова) Александра Георгиевна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиПосле 1864
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Синцов Егор Захарович
Мать: не указана
Быстрицкий приход
Бракосочетание
20.01.1858
Рождение ребёнка
19.09.1859
Сын: Хорошавин Евстаф Моисеевич
Отец ребёнка: Хорошавин Моисей Фёдорович
Рождение ребёнка
22.09.1860
Дочь: Хорошавина Харитония Моисеевна
Отец ребёнка: Хорошавин Моисей Фёдорович
Рождение ребёнка
01.05.1862
Дочь: Пелагея Моисеевна
Отец ребёнка: Хорошавин Моисей Фёдорович
Рождение ребёнка
08.10.1864
Дочь: Коровина Афанасия Моисеевна
Отец ребёнка: Хорошавин Моисей Фёдорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1864