Хорошавина (Синцова) Александра Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорошавина (Синцова) Александра Георгиевна

Хорошавина (Синцова) Александра Георгиевна

avatar

Место рождения

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1828

Дата смерти

После 1864

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Синцов Егор Захарович

Мать: не указана

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Быстрицкий приход
Бракосочетание
20.01.1858

Муж: Хорошавин Моисей Фёдорович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
19.09.1859

Сын: Хорошавин Евстаф Моисеевич

Отец ребёнка: Хорошавин Моисей Фёдорович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.09.1860

Дочь: Хорошавина Харитония Моисеевна

Отец ребёнка: Хорошавин Моисей Фёдорович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
01.05.1862

Дочь: Пелагея Моисеевна

Отец ребёнка: Хорошавин Моисей Фёдорович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
08.10.1864

Дочь: Коровина Афанасия Моисеевна

Отец ребёнка: Хорошавин Моисей Фёдорович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1864
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close