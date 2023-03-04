Хорошавина Матрона Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина Матрона Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Бадюкова Васса Фёдоровна

Отец ребёнка: Хорошавин Фёдор Степанович

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Ефрасинья Фёдоровна

Отец ребёнка: Хорошавин Фёдор Степанович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Матрона Фёдоровна

Отец ребёнка: Хорошавин Фёдор Степанович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Хорошавин Моисей Фёдорович

Отец ребёнка: Хорошавин Фёдор Степанович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Хорошавин Филимон Фёдорович

Отец ребёнка: Хорошавин Фёдор Степанович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Фёдор Степанович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858
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