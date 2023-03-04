Хорошавина Матрона Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Бадюкова Васса Фёдоровна
Отец ребёнка: Хорошавин Фёдор Степанович
Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Ефрасинья Фёдоровна
Отец ребёнка: Хорошавин Фёдор Степанович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Матрона Фёдоровна
Отец ребёнка: Хорошавин Фёдор Степанович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Хорошавин Моисей Фёдорович
Отец ребёнка: Хорошавин Фёдор Степанович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Хорошавин Филимон Фёдорович
Отец ребёнка: Хорошавин Фёдор Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858