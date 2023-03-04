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Хорошавин Ларион Степанович

Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

19.03.1799

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1799

Отец: Хорошавин Степан Трофимович

Мать: Хорошавина Мария Матвеева

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Мария Никифорова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Хорошавин Лука Ларионович

Мать ребёнка: Хорошавина Мария Никифорова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Хорошавина) Евгения Ларионовна

Мать ребёнка: Хорошавина Мария Никифорова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Хорошавина) Евдокия Ларионовна

Мать ребёнка: Хорошавина Мария Никифорова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Хорошавина) Варвара Ларионовна

Мать ребёнка: Хорошавина Мария Никифорова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1834

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