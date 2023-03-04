Хорошавин Ларион Степанович
Место рождения
Дата рождения19.03.1799
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1799
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818
Сын: Хорошавин Лука Ларионович
Мать ребёнка: Хорошавина Мария Никифорова
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Хорошавина) Евгения Ларионовна
Мать ребёнка: Хорошавина Мария Никифорова
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Хорошавина) Евдокия Ларионовна
Мать ребёнка: Хорошавина Мария Никифорова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Хорошавина) Варвара Ларионовна
Мать ребёнка: Хорошавина Мария Никифорова
Смерть
1834