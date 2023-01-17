Хорошавина (?) Мария Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти14.10.1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Хорошавин Лука Ларионович
Отец ребёнка: Хорошавин Ларион Степанович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Евгения Ларионовна
Отец ребёнка: Хорошавин Ларион Степанович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Евдокия Ларионовна
Отец ребёнка: Хорошавин Ларион Степанович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Варвара Ларионовна
Отец ребёнка: Хорошавин Ларион Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.10.1858