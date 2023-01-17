Хорошавина (?) Мария Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорошавина (?) Мария Никифорова

Хорошавина (?) Мария Никифорова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

14.10.1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Хорошавин Лука Ларионович

Отец ребёнка: Хорошавин Ларион Степанович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Евгения Ларионовна

Отец ребёнка: Хорошавин Ларион Степанович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Евдокия Ларионовна

Отец ребёнка: Хорошавин Ларион Степанович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Варвара Ларионовна

Отец ребёнка: Хорошавин Ларион Степанович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Ларион Степанович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
14.10.1858
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close