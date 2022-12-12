Хорошавин Лука Ларионович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти17.08.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Бракосочетание
22.01.1839
Рождение ребёнка
11.05.1845
Дочь: Хорошавина Пелагея Лукяновна
Мать ребёнка: Хорошавина Евфимия Семёновна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Анна Лукяновна
Мать ребёнка: Хорошавина Евфимия Семёновна
Рождение ребёнка
22.02.1851
Дочь: Евдокия Лукяновна
Мать ребёнка: Хорошавина Евфимия Семёновна
Рождение ребёнка
27.09.1856
Сын: Хорошавин Андрей Лукянович
Мать ребёнка: Хорошавина Евфимия Семёновна
Рождение ребёнка
11.01.1859
Дочь: Ксения Лукяновна
Мать ребёнка: Хорошавина Евфимия Семёновна
Рождение ребёнка
16.01.1863
Дочь: Мария Лукяновна
Мать ребёнка: Хорошавина Евфимия Семёновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.08.1900