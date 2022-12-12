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Хорошавин Лука Ларионович

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

17.08.1900

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Хорошавин Ларион Степанович

Мать: Хорошавина Мария Никифорова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
22.01.1839

Жена: Хорошавина Евфимия Семёновна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
11.05.1845

Дочь: Хорошавина Пелагея Лукяновна

Мать ребёнка: Хорошавина Евфимия Семёновна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Анна Лукяновна

Мать ребёнка: Хорошавина Евфимия Семёновна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.02.1851

Дочь: Евдокия Лукяновна

Мать ребёнка: Хорошавина Евфимия Семёновна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
27.09.1856

Сын: Хорошавин Андрей Лукянович

Мать ребёнка: Хорошавина Евфимия Семёновна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
11.01.1859

Дочь: Ксения Лукяновна

Мать ребёнка: Хорошавина Евфимия Семёновна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
16.01.1863

Дочь: Мария Лукяновна

Мать ребёнка: Хорошавина Евфимия Семёновна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
17.08.1900
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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