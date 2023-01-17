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Хорошавин Андрей Лукянович

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

27.09.1856

Дата смерти

После 1901

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1856

Отец: Хорошавин Лука Ларионович

Мать: Хорошавина Евфимия Семёновна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
14.09.1889

Дочь: Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Хорошавина Анастасия Семёновна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
06.04.1901

Сын: Хорошавин Василий Андреевич

Мать ребёнка: Хорошавина Анастасия Семёновна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Анастасия Семёновна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1901
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