Хорошавин Андрей Лукянович
Место рождения
Дата рождения27.09.1856
Дата смертиПосле 1901
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1856
Рождение ребёнка
14.09.1889
Дочь: Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Хорошавина Анастасия Семёновна
Рождение ребёнка
06.04.1901
Сын: Хорошавин Василий Андреевич
Мать ребёнка: Хорошавина Анастасия Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1901