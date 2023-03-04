Хорошавина (Хорошавина) Пелагея Лукяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (Хорошавина) Пелагея Лукяновна

Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

11.05.1845

Дата смерти

После 1888

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1845

Отец: Хорошавин Лука Ларионович

Мать: Хорошавина (Кокорина) Евфимия Семёновна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
27.01.1863

Муж: Хорошавин Филип Фёдорович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
29.12.1863

Дочь: Коновалова (Хорошавина) Анисия Филипповна

Отец ребёнка: Хорошавин Филип Фёдорович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
13.06.1883

Сын: Хорошавин Елисей Филиппович

Отец ребёнка: Хорошавин Филип Фёдорович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
14.05.1888

Дочь: (Хорошавина) Гликерия Филипповна

Отец ребёнка: Хорошавин Филип Фёдорович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1888

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