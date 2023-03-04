Хорошавина (Хорошавина) Пелагея Лукяновна
Место рождения
Дата рождения11.05.1845
Дата смертиПосле 1888
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1845
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
27.01.1863
Рождение ребёнка
29.12.1863
Дочь: Коновалова (Хорошавина) Анисия Филипповна
Отец ребёнка: Хорошавин Филип Фёдорович
Рождение ребёнка
13.06.1883
Сын: Хорошавин Елисей Филиппович
Отец ребёнка: Хорошавин Филип Фёдорович
Рождение ребёнка
14.05.1888
Дочь: (Хорошавина) Гликерия Филипповна
Отец ребёнка: Хорошавин Филип Фёдорович
Смерть
После 1888