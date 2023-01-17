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Хорошавин Филип Фёдорович

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

После 1888

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Хорошавин Фёдор Герасимович

Мать: Хорошавина Наталия Фёдоровна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
27.01.1863

Жена: Хорошавина Пелагея Лукяновна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
29.12.1863

Дочь: Коновалова Анисия Филипповна

Мать ребёнка: Хорошавина Пелагея Лукяновна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
13.06.1883

Сын: Хорошавин Елисей Филиппович

Мать ребёнка: Хорошавина Пелагея Лукяновна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
14.05.1888

Дочь: Гликерия Филипповна

Мать ребёнка: Хорошавина Пелагея Лукяновна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1888
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