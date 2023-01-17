Хорошавин Филип Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиПосле 1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Бракосочетание
27.01.1863
Рождение ребёнка
29.12.1863
Дочь: Коновалова Анисия Филипповна
Мать ребёнка: Хорошавина Пелагея Лукяновна
Рождение ребёнка
13.06.1883
Сын: Хорошавин Елисей Филиппович
Мать ребёнка: Хорошавина Пелагея Лукяновна
Рождение ребёнка
14.05.1888
Дочь: Гликерия Филипповна
Мать ребёнка: Хорошавина Пелагея Лукяновна
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1888