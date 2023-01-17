Хорошавин Фёдор Герасимович
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиПосле 1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Хорошавин Герасим Моисеевич
Мать: Хорошавина Степанида
Бракосочетание
22.01.1841
Рождение ребёнка
1841
Сын: Хорошавин Филип Фёдорович
Мать ребёнка: Хорошавина Наталия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Хорошавин Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Хорошавина Наталия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Анастасия Фёдоровна
Мать ребёнка: Хорошавина Наталия Фёдоровна
Рождение ребёнка
15.07.1852
Дочь: Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Хорошавина Наталия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Степанида Фёдоровна
Мать ребёнка: Хорошавина Наталия Фёдоровна
Рождение ребёнка
06.12.1859
Дочь: Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Хорошавина Наталия Фёдоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1859