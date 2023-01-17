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Хорошавин Фёдор Герасимович

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

После 1859

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Хорошавин Герасим Моисеевич

Мать: Хорошавина Степанида

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
22.01.1841

Жена: Хорошавина Наталия Фёдоровна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Хорошавин Филип Фёдорович

Мать ребёнка: Хорошавина Наталия Фёдоровна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Хорошавин Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Хорошавина Наталия Фёдоровна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Анастасия Фёдоровна

Мать ребёнка: Хорошавина Наталия Фёдоровна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
15.07.1852

Дочь: Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Хорошавина Наталия Фёдоровна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Степанида Фёдоровна

Мать ребёнка: Хорошавина Наталия Фёдоровна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
06.12.1859

Дочь: Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Хорошавина Наталия Фёдоровна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1859
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