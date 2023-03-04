Хорошавина Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина Степанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Герасим Моисеевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Хорошавин Фёдор Герасимович

Отец ребёнка: Хорошавин Герасим Моисеевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Хорошавина Неонила Герасимовна

Отец ребёнка: Хорошавин Герасим Моисеевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Хорошавин Елистей Герасимович

Отец ребёнка: Хорошавин Герасим Моисеевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Хорошавин Сергей Герасимович

Отец ребёнка: Хорошавин Герасим Моисеевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Хорошавина) Мария Герасимовна

Отец ребёнка: Хорошавин Герасим Моисеевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1834

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