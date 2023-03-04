Хорошавина Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1814
Сын: Хорошавин Фёдор Герасимович
Отец ребёнка: Хорошавин Герасим Моисеевич
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Хорошавина Неонила Герасимовна
Отец ребёнка: Хорошавин Герасим Моисеевич
Рождение ребёнка
1823
Сын: Хорошавин Елистей Герасимович
Отец ребёнка: Хорошавин Герасим Моисеевич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Хорошавин Сергей Герасимович
Отец ребёнка: Хорошавин Герасим Моисеевич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Хорошавина) Мария Герасимовна
Отец ребёнка: Хорошавин Герасим Моисеевич
Смерть
После 1834