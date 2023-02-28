Хорошавина (Перминова) Наталия Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти10.06.1885
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Перминов Фёдор Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1841
Рождение ребёнка
1841
Сын: Хорошавин Филип Фёдорович
Отец ребёнка: Хорошавин Фёдор Герасимович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Хорошавин Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Хорошавин Фёдор Герасимович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Хорошавин Фёдор Герасимович
Рождение ребёнка
15.07.1852
Дочь: Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Хорошавин Фёдор Герасимович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Степанида Фёдоровна
Отец ребёнка: Хорошавин Фёдор Герасимович
Рождение ребёнка
06.12.1859
Дочь: Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Хорошавин Фёдор Герасимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.06.1885