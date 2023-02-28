Хорошавина (Перминова) Наталия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (Перминова) Наталия Фёдоровна

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

10.06.1885

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Перминов Фёдор Андреевич

Мать: не указана

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
22.01.1841

Муж: Хорошавин Фёдор Герасимович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Хорошавин Филип Фёдорович

Отец ребёнка: Хорошавин Фёдор Герасимович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Хорошавин Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Хорошавин Фёдор Герасимович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Хорошавин Фёдор Герасимович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
15.07.1852

Дочь: Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Хорошавин Фёдор Герасимович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Степанида Фёдоровна

Отец ребёнка: Хорошавин Фёдор Герасимович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
06.12.1859

Дочь: Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Хорошавин Фёдор Герасимович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
10.06.1885
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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