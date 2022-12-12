Хорошавина (Кокорина) Евфимия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (Кокорина) Евфимия Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

После 1863

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Кокорин Семён Павлович

Мать: не указана

Талицкий приход
Бракосочетание
22.01.1839

Муж: Хорошавин Лука Ларионович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
11.05.1845

Дочь: Хорошавина Пелагея Лукяновна

Отец ребёнка: Хорошавин Лука Ларионович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Анна Лукяновна

Отец ребёнка: Хорошавин Лука Ларионович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
22.02.1851

Дочь: Евдокия Лукяновна

Отец ребёнка: Хорошавин Лука Ларионович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
27.09.1856

Сын: Хорошавин Андрей Лукянович

Отец ребёнка: Хорошавин Лука Ларионович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
11.01.1859

Дочь: Ксения Лукяновна

Отец ребёнка: Хорошавин Лука Ларионович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
16.01.1863

Дочь: Мария Лукяновна

Отец ребёнка: Хорошавин Лука Ларионович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1863
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