Хорошавина (Кокорина) Евфимия Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиПосле 1863
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Кокорин Семён Павлович
Мать: не указана
Талицкий приход
Бракосочетание
22.01.1839
Рождение ребёнка
11.05.1845
Дочь: Хорошавина Пелагея Лукяновна
Отец ребёнка: Хорошавин Лука Ларионович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Анна Лукяновна
Отец ребёнка: Хорошавин Лука Ларионович
Рождение ребёнка
22.02.1851
Дочь: Евдокия Лукяновна
Отец ребёнка: Хорошавин Лука Ларионович
Рождение ребёнка
27.09.1856
Сын: Хорошавин Андрей Лукянович
Отец ребёнка: Хорошавин Лука Ларионович
Рождение ребёнка
11.01.1859
Дочь: Ксения Лукяновна
Отец ребёнка: Хорошавин Лука Ларионович
Рождение ребёнка
16.01.1863
Дочь: Мария Лукяновна
Отец ребёнка: Хорошавин Лука Ларионович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1863