Хорошавина (Токарева) Агафия Перфилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
28.01.1770 ст.
1770г. (свадьба) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 24 муж поч. Хорошавинский жена Пасеговского прихода дер. ? отец Порфирий Токарев оба первым
Рождение ребёнка
1774
Сын: Хорошавин Степан Трофимович
Отец ребёнка: Хорошавин Трофим Исакович
Рождение ребёнка
03.02.1774 ст.
Сын: Хорошавин Семён Трофимович
Отец ребёнка: Хорошавин Трофим Исакович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Хорошавина) Евдокия Трофимовна
Отец ребёнка: Хорошавин Трофим Исакович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Хорошавина) Марина Трофимовна
Отец ребёнка: Хорошавин Трофим Исакович
Рождение ребёнка
1787
Сын: Хорошавин Ефим Трофимович
Отец ребёнка: Хорошавин Трофим Исакович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Хорошавина) Амелия Трофимовна
Отец ребёнка: Хорошавин Трофим Исакович
Смерть
Неизвестно