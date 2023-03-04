Хорошавина (Токарева) Агафия Перфилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (Токарева) Агафия Перфилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
28.01.1770 ст.

Муж: Хорошавин Трофим Исакович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1770г. (свадьба) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 24 муж поч. Хорошавинский жена Пасеговского прихода дер. ? отец Порфирий Токарев оба первым
Рождение ребёнка
1774

Сын: Хорошавин Степан Трофимович

Отец ребёнка: Хорошавин Трофим Исакович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.02.1774 ст.

Сын: Хорошавин Семён Трофимович

Отец ребёнка: Хорошавин Трофим Исакович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Хорошавина) Евдокия Трофимовна

Отец ребёнка: Хорошавин Трофим Исакович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Хорошавина) Марина Трофимовна

Отец ребёнка: Хорошавин Трофим Исакович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Хорошавин Ефим Трофимович

Отец ребёнка: Хорошавин Трофим Исакович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Хорошавина) Амелия Трофимовна

Отец ребёнка: Хорошавин Трофим Исакович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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