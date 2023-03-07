Хорошавин Семён Трофимович
Место рождения
Дата рождения03.02.1774 ст.
Дата смерти10.05.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1774 ст.
Рождение ребёнка
1807
Сын: Хорошавин Климент Семёнович
Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Ефимова
Рождение ребёнка
1810
Сын: Хорошавин Семёнович
Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.05.1848