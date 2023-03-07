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Хорошавин Семён Трофимович

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

03.02.1774 ст.

Дата смерти

10.05.1848

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1774 ст.

Отец: Хорошавин Трофим Исакович

Мать: Хорошавина Агафия Перфилова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Хорошавин Климент Семёнович

Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Ефимова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Хорошавин Семёнович

Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Ефимова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Евдокия Ефимова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
10.05.1848
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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