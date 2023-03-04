Хорошавина Евдокия Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина Евдокия Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Семён Трофимович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Хорошавин Климент Семёнович

Отец ребёнка: Хорошавин Семён Трофимович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Хорошавин Семёнович

Отец ребёнка: Хорошавин Семён Трофимович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1834

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