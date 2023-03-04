Хорошавина Евдокия Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1807
Сын: Хорошавин Климент Семёнович
Отец ребёнка: Хорошавин Семён Трофимович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Хорошавин Семёнович
Отец ребёнка: Хорошавин Семён Трофимович
Смерть
После 1834