Хорошавина (Втюрина) Феврания Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смерти1788
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Втюрин Иван Савинов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Васса Исаковна
Отец ребёнка: Хорошавин Исак Никитин
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Агропена Исаковна
Отец ребёнка: Хорошавин Исак Никитин
Рождение ребёнка
1746
Сын: Хорошавин Леонид Исакович
Отец ребёнка: Хорошавин Исак Никитин
Рождение ребёнка
1749
Дочь: София Исаковна
Отец ребёнка: Хорошавин Исак Никитин
Рождение ребёнка
1754
Сын: Хорошавин Трофим Исакович
Отец ребёнка: Хорошавин Исак Никитин
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Хорошавина Евдокия Исакова
Отец ребёнка: Хорошавин Исак Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1788