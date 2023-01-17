Хорошавина (Втюрина) Феврания Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (Втюрина) Феврания Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Втюрин Иван Савинов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Васса Исаковна

Отец ребёнка: Хорошавин Исак Никитин

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Агропена Исаковна

Отец ребёнка: Хорошавин Исак Никитин

Рождение ребёнка
1746

Сын: Хорошавин Леонид Исакович

Отец ребёнка: Хорошавин Исак Никитин

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: София Исаковна

Отец ребёнка: Хорошавин Исак Никитин

Рождение ребёнка
1754

Сын: Хорошавин Трофим Исакович

Отец ребёнка: Хорошавин Исак Никитин

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Хорошавина Евдокия Исакова

Отец ребёнка: Хорошавин Исак Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Исак Никитин

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1788
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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